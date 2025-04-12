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DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2025-DİB-MBSTS sınavı için temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınav sorularının %10'u erişime açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 18:34, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 18:35
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DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2025-DİB-MBSTS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı


12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

evap Anahtarı (% 10)Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 12 Nisan 2025 tarihinde saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 22 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


2025-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)


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