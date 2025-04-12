Sağlıksız etiketsiz sucuk satışına 210 bin lira ceza

Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde durdurulan şüphelinin aracında 2 bin 910 kilogram içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz sucuk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin sağlıksız, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünü satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

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