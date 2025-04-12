Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Avrupa Birliği, ABD ve Japonya küresel imalat endüstrisinde zemin kaybetti. Diğerleri kaybederken, Çin kazanım elde etti. Çin küresel zemini domine etmekte" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu'nda 'Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü' başlıklı sunum gerçekleştirdi. IMF tahminlerinden bahseden Bakan Şimşek, "IMF'nin tahminlerine göre dünyada yüzde 7'lik bir azalma olacak. Yüzde 7 çok büyük bir rakam. Çünkü yüzde 7 Almanya ve Fransa'nın toplam gayrisafi hasılasına eşit. Avrupa Birliği, ABD ve Japonya küresel imalat endüstrisinde zemin kaybettiler. Diğerleri kaybederken, Çin kazanım elde etti. Çin küresel zemini domine etmekte. Ülkelerin büyük bir kısmı Çin'in en önemli ticaret ortağı ve hala da öyle" diye konuştu.

Türkiye'nin İhracat Haritası

Türkiye'nin ihracat noktasında gelişmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, "Mal ve hizmet ihracatına baktığımızda kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla bizim ihracata olan bağımlılığımız büyümenin ve refahın devam ettirilmesi anlamında daha düşük. İhracat bizim büyümemizin ana lokomotifi değil. Türkiye ihracatla büyümüyor. Türkiye bu nedenle içeriye dönük büyüyor. Diğer ülkelerle kıyaslanınca daha az etkileniyor. Bizler korumacılığı yönlendirme konusunda daha iyi noktadayız. Komşularımıza baktığımızda coğrafi, kültürel ve tarihsel anlamda etrafımızda ekonomilerle bağlantılarımız var. Kural temelli ticaret çerçevelerine sahibiz. AB bizim temel ticaret ortağımız. AB, kural temelli çok taraflılığı devam ettiriyor" dedi.

Türkiye'ye Yatırım Yapmak

Bakan Mehmet Şimşek, ülke nüfusunun yaşlanmasının her alana etki ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Bir ülkede 65 yaşın toplam nüfusa oranı yüzde 5 ila 10'dur. Bu oranı yakalamak 70 yıl alır. Ondan sonraki yükselmeler 25 senede bir gerçekleşir. Uygun olmayan demokratik koşulların oluşmasına yol açar. Türkiye'ye baktığımızda doğurganlık oranımız azaldığı için yaşlanma başlıyor. Kadınların iş gücüne katılımı düşük, yüzde 36 civarında. Kadın iş gücünün katılımını artırmaya çalışıyoruz. Her yıl 430 bin kişi teknik okullardan ve liselerden mezun oluyor. Türkiye'ye yatırım yapmak gibi düşünceniz varsa beceri eksikliği ile karşılaşmayacaksınız. Yeni gelenlerin yüzde 10'u bile işin içine girse pozisyonumuz gayet iyi olur" dedi.

Savunma Sanayisi

Bakan Şimşek, "Çatışma dönemlerinde yaşıyoruz. Dünyanın savunmaya yaptığı harcama 2 katına çıktı. Belki sadece 10 yıl içinde yeniden 2 katına çıkabilir. AB geleneksel bağlamda yaklaşık yılda 150 milyar avro harcardı, şimdi bakıyoruz 2 katını harcıyor. Mali kurallarına bir ara vermeyi ve 400 milyar avro harcamayı düşünüyorlar. Türkiye'nin ciddi caydırıcı kapasitesi mevcut. Büyük bir ordumuz var. NATO içinde 2'nciyiz. Bu endekse baktığımızda 145 ülkenin arasında askeri güç anlamında 9'uncuyuz. Askeri endüstriyel gücümüz var. Yüzde 80 oranında kendimize yetebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde en çok savunma ekipmanı ihraç eden 10 ülke arasında olabiliriz. Savunma sanayimizde aktif üretim yapan birçok şirketimiz var. AB'deki savunma sanayi şirketi sayısı 2 bin 500 civarındayken bizim devam etmekte olan proje sayımız binlerle ölçülüyor" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka ve Gelecek

Yapay zekadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade den Şimşek, "Bir diğer zorluk ile gelişim ise yapay zeka ve robotiğin yükselişi. Yapay zekanın üretkenliğinin inanılmaz potansiyeli var. Ayrışmış, parçalanmış bir dünyada bu herkesi etkileyecek. Biden yönetimi değişti ve hemen yapay zekaya sınırlama geldi. Ülkeleri sınıflandırmaya tabi tuttular. Bu alan çok kritik bir noktaya gelecek. Yıkım, yapım, üretim söz konusu olduğunda konumu farklı olacak. Yapay zeka konusunda ciddi bir noktaya geldik. Uzmanlara göre 5 sene içinde yapay süper zeka seviyesine geleceğiz. Türkiye buna hazırlıklı mı? Gelişmiş ekonomilerin seviyeleri ve gelişmekte olan seviye arasında duruyor. Biz ileri seviye ekonomilerin olduğu alana henüz ulaşamadık. Bir araştırmaya göre bilişim teknolojileri alanındaki mezunlarımıza baktığımızda Türkiye çok yüksek sıralarda. Hali hazırda beşeri sermayemiz buna hazır. Önümüzdeki birkaç yıl bizim için dönüm noktası olacak. Biz artık üretmeye kendimizi adadık. Küresel inovasyon endeksine bakacaksanız Biz 3'üncü en inovatif ülkeyiz. Bu güzel ama yüksek gelirli ülkelerin arasında da kendimizi görmeyi isteriz" diye konuştu.

Enerji Dönüşümü

Enerji dönüşümüne destek verdiklerini kaydeden Bakan Şimşek, "Bizim için enerji olmazsa olmaz. Petrol ve doğalgazın ithalatına çok para harcıyoruz. Bu sorunu çözersek makro finansal istikrarımızı da iyileştirmiş oluruz. Türkiye'de harcanan gücün ve elektriğin yüzde 50'si yenilenebilir enerji. Bu rakamı yüzde 70'e çıkarmak istiyoruz. Suyun muhafazasının korunmasının üzerine de yatırımlar yaptık. Maliyeti 90 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Enflasyonu Azaltacağız

Şimşek, Türkiye'nin ilerleyeceği yol haritasını şöyle anlattı; "Artık geleceğin temellerini oluşturmak istiyoruz. Öncelikle enflasyonu azaltacağız. Tek haneye indirmek istiyoruz. Mali pozisyonumuzu geliştireceğiz. Cari açığı azaltacağız. Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Bu programa çok bağlıyız. Politik sermayemizi de buna kanalize ettik. Liradaki zayıflama sınırlı kaldı. Derin geçiş etkisi zayıf kalacak. Yerel bağlamda iç talep yoğun değil."

Türkiye En İyi Yıllarını Yaşayacak

Mehmet Şimşek, "Cari açığımızı kapatmamız ve cari fazla verecek duruma gelmemiz lazım. Geçtiğimiz yıl altın ihracatını çıkarırsanız cari fazlamız var. Türkiye'yi orta düzeyde büyüyüp aynı zamanda hiç cari açık vermeyecek hale getiriyoruz. Bu zorlu çalışma henüz bitmedi. Döngüsel bir düzeltme yapıyoruz. Bunu yapısal hale getirebilmek için reformlara ihtiyacımız var. Yurt içi petrol ve doğalgaz üretimini artırmamız lazım. Türkiye önümüzdeki yıllarda en iyi yıllarını yaşayacak. Küresel büyüme yavaşlayınca ihracat azalır. İlk çeyrekte bizim ihracatımız artıyor" dedi.

30 Milyar Dolarlık Gelir Hedefi

Şimşek, "İşsizlik oranı erkeklerde tarihsel anlamda en düşük orana gelmiş durumda. Türkiye maalesef çok fazla part time işe sahip değil. Bu yüzden biraz daha fazla çıkıyor işsizlik oranlarımız. Rezervlerimizi tekrar artırıyoruz. KKM pozisyonunda aşağıya indiriyoruz. Kredi notlarımızda kısa vadede dalgalanmalar olabilir ama uzun vadede hak ettiğimiz noktaya geleceğiz. Yüksek bir imalata sahibiz. Yüksek teknoloji bizim imalatımızın küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla ilgili programlarımız var. 2030 yılına geldiğimizde 30 milyar dolarlık gelir elde etmeye çalışıyoruz yeni ürünlerden. 284 tane orta yüksek teknoloji ürünü belirledik. Bunlar bizim dış ticaret açığımızın neredeyse tamamını oluşturuyor. Biz bunun için bazı politika ve teşvikler planlıyoruz."

Dizi İhracatında Türkiye

Dijital altyapı konusunda yatırımlar yapıldığını söyleyen Şimşek, "5G'ye yatırım yapıyoruz. Ulusal GPS oluşturacağız ve bunun için bir uzay limanı yapacağız. Yeşil dönüşüm bir zorunluluk bizim için. Son 20 yılda 1 trilyon dolar harcadık petrol ve doğalgaza. Turizm büyük bir güç. Dünyada turizm rakamlarında üst sıralardayız. Medikal turizmi çok önemli bir potansiyele sahip."