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Beşiktaş, 2-0 yenilerek üçüncülük şansını kaçırdı

Beşiktaş, evinde RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına katılma hedefinde yara aldı. Başakşehir ise galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 21:11, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 21:12
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Beşiktaş, 2-0 yenilerek üçüncülük şansını kaçırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya yükselme şansını kullanamadı. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçında 3. yenilgisini alırken Başakşehir, galibiyet serisini 3'e çıkardı.

Tüpraş Stadı'ndaki Mücadele

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Konuk ekip RAMS Başakşehir, Yusuf Sarı'nın 62. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Sarı, serbest vuruştan attığı süper golle turuncu-lacivertlileri deplasmanda 2-0 öne geçirdi.Kalan sürede başka gol olmadı ve RAMS Başakşehir, zorlu deplasmanda 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın Puan Kaybı

Son 5 lig karşılaşmasında 3. kez sahadan puansız ayrılan Beşiktaş, 48 puanda kaldı. 3. sıradaki Reeder Samsunspor'u yakalama şansını kullanamayan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma hedefinde yara aldı. Ligi Avrupa potasında bitirmek isteyen Başakşehir ise üst üste 3. galibiyetini aldı. Puanını 45'e çıkaran Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu-lacivertliler, Avrupa için umudunu artırdı.Başakşehir, bu galibiyetle bu sezon dış sahada ilk kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

Maçın Önemli Anları

  • 33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
  • 46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.
  • 54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.
  • GOL: 62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1
  • GOL: 76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2

Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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