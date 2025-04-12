Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu
25 yaşındaki Kerem Kamal, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 21:26, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 21:27
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda **altın madalya** kazandı.
Bratislava'daki Final Karşılaşması
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi. Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha **Avrupa şampiyonu** oldu.
Türkiye'nin İlk Altın Madalyası
25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki **ilk altın madalyasını** kazandırdı.