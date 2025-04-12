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YRP'de istifa depremi: 17 isim daha ayrıldı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa krizi büyüyor. Kırşehir'de 80 kişi istifa ederken, Mucur'da da ilçe başkanı dahil 17 kişi görevini bıraktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 21:49, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 22:01
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YRP'de istifa depremi: 17 isim daha ayrıldı

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) istifa dalgası devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Kırşehir il yönetiminden 80 kişinin istifasının ardından, Mucur ilçe yönetiminden 17 kişi görevinden istifa etti.

Kırşehir İl Yönetimindeki İstifalar

Kırşehir'de dün Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Bülent Er, İl Başkan Yardımcıları Gökhan Satı, Ali Yaşar, İsa Öztürk, Osman Ateş, Olcay Karadağ, Abdullah Şengül, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er olmak üzere parti yönetiminden toplam 80 kişi, görevinden istifa etmişti.

Mucur İlçe Yönetimindeki İstifalar

Bugün ise Yeniden Refah Partisi Mucur İlçe Başkanı Serkan Ekim ile birlikte teşkilat başkanı, halkla ilişkiler ve siyasi işler başkanı olmak üzere toplam 17 kişi istifa etti.

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