Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 07:17, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 07:11
İzmir Yolu Caddesi'nde Görkem Güneyli idaresindeki 16 AFE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki B.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Görkem Güneyli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı B.G, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.