Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.I. ve motosiklet sürücüsü A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücülere yardım etmek için duran motosiklet ve otomobile, başka bir otomobil çarptı.

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