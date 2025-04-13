Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Enstitü Sosyal'de gerçekleştirilen, "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkanlar" programında önemli açıklamalarda bulundu. "Eğitimde bir yılı ıskalamak bir nesli ıskalamak demektir" diyen Bakan Tekin, müfredatın çok sık değiştirilmesi gerektiğini savundu. Çocukların klasik sınavlara oranla testlerde daha başarılı olduğunu söyleyen Tekin "Ben bundan rahatsızım" dedi. Bakan Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Dinamik Olmak Zorundayım

Milli Eğitim Bakanlığı çok sık değişiklik yapmak, çok dinamik olmak zorunda. Müfredatımızı da çok sık değiştirmeliyiz. Mimari yapılarımızdan tutun teknolojik altyapımıza kadar her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Eğitimde bu değişiklikleri yapmazsak, dünyadaki değişime adapte olamaz, çağı ıskalarız. Geleceğin eğitimini yakalayamayız.

çok sık değişiklik yapmak, çok dinamik olmak zorunda. Müfredatımızı da çok sık değiştirmeliyiz. Mimari yapılarımızdan tutun teknolojik altyapımıza kadar her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Eğitimde bu değişiklikleri yapmazsak, dünyadaki değişime adapte olamaz, çağı ıskalarız. Geleceğin eğitimini yakalayamayız. Biz dünyaya farklı bir medeniyet perspektifi sunabiliriz. Kendimize ait, bizim örneklerini gösterebileceğimiz bir tasavvuru inşa edebiliriz. Müslüman bir Türk vatandaşı, bir akademisyen olarak benim yaklaşımım bu.

Biz Bunu Başarırız

'Finlandiya modelini, Güney Kore modelini alalım' deniliyor. Niye alıyoruz? Bizim kendimize ait bir şeyimiz olamaz mı? Biz yapamaz mıyız? Ben yapabileceğimizi iddia ediyorum. Beni eleştiriyorlar, 'Oradan bir modeli alın, uygulayın' diyorlar. Niye ya, bu kadar aşağılık kompleksi ile hareket etmenin ne anlamı var?

deniliyor. Niye alıyoruz? Bizim kendimize ait bir şeyimiz olamaz mı? Biz yapamaz mıyız? Ben yapabileceğimizi iddia ediyorum. Beni eleştiriyorlar, diyorlar. Niye ya, bu kadar aşağılık kompleksi ile hareket etmenin ne anlamı var? Biz eğer bilişim, teknoloji, sıhhi tesisat öğretmenimize sektördeki yeni gelişmeleri takip edip çocuklara öğretmesi için bir imkan açmazsak çağdaş gelişmelerden kopar. Bir yılı ıskalamak demek bir nesli ıskalamak demek. Bizim öğretmen profilimiz genel anlamda çok pozitif. Fakat bu güncel gelişmeleri takip edebilecekleri mekanizma kurgulanmamış. Biz bunu yaparsak eksikliği gidermiş oluruz.

Ben Bundan Rahatsızım

Çocuklar klasik sınavlara oranla testlerde daha başarılı. Ben bundan bir baba olarak rahatsızım. Benim çocuklarım da kendilerini seçenekler üzerinden ifade ediyor. Yani 'Ne istersin?' sorusuna cevap veremiyor ama 'Şunu mu istersin, şunu mu?' sorusunda birini seçiyor. Bu çocuk toplumun nasıl sağlıklı bir ferdi olacak? Ben çocuklarımızın, gençlerimizin kendini özgürce, rahatça ifade edebilmelerini istiyorum.

Okuduklarını Anlamıyorlar

7'nci sınıfta bir kızım var. Şuna çok şahit oldum. Diyor ki; 'Baba ya şu soruyu yanlış yapmışım.' Niye yanlış yaptın kızım? 'Soruyu yanlış anlamışım.' Yani soruyu anlamıyor çocuklarımız. Test tekniğinde bir kalıp ezberliyor çocuk. Okumuyor, okumadığı için anlamakta zorlanıyor. Dil becerileri zayıf olduğu için akademik başarısı da düşüyor. Kendisini ana dilinde 100 kelime ile ifade edebilen bir çocuğa, '500 kelime ile İngilizce konuş' diyoruz. Bu olur mu arkadaşlar? Bir çocuğun, bir gencin kendini yabancı bir dilde ifade edebilmesi için önce bunu ana dilinde yapması lazım.

Önce Veli Yapmalı

12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlayan , yani yaklaşık 18 yaşındaki bir çocuk, kabaca 160 bin saat civarında yaşamış oluyor ve hayatının sadece 10 bin saat civarında kısmını okulda geçiriyor. Bunun kalan kısmını velilerle geçiriyor. Dolayısıyla veliler bu sürece gönüllü olarak dahil olmadıkları sürece başarılı olma ihtimalimiz yok.

, yani yaklaşık 18 yaşındaki bir çocuk, kabaca 160 bin saat civarında yaşamış oluyor ve hayatının sadece 10 bin saat civarında kısmını okulda geçiriyor. Bunun kalan kısmını velilerle geçiriyor. Dolayısıyla veliler bu sürece gönüllü olarak dahil olmadıkları sürece başarılı olma ihtimalimiz yok. Çocuğunun dijital bağımlılığından şikayet eden veli, akşam çocuğu eve geldiği an cep telefonunu, sosyal medyayı kapatacak, onunla oturacak. Kendisi dijital medyayla, cep telefonuyla, sosyal medyayla uğraşacak, sonra da çocuğuna 'Evladım, sen dijital bağımlısın' diyecek. Bu olmaz.

Mahmut Özay