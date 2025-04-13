Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Son bir senede Türkiye genelinde kiralık konut ilanlarında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Uzmanlar, bu durumun başlıca sebebinin ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar olduğunu belirtiyor.

Ev Sahiplerinin Tercihi: Kiralama Yerine Satış

Ev sahipleri, artan hukuki ve mali problemler sebebiyle konutlarını kiraya vermek yerine satışa çıkarmayı tercih ediyor. Kira artışları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, ev sahiplerini ciddi şekilde zorlarken, mevcut kanuni süreçlerin uzunluğu da ayrı bir mesele olarak öne çıkıyor.

Davalar Çok Uzuyor

Birçok ev sahibi, mevcut kiracısını tahliye etmek istediğinde, dava sürecinin ortalama 1,5 ila 2 yıla kadar uzayabildiğini dile getiriyor. Üstelik bu süreç, çoğu zaman kiracının lehine işliyor. Mahkemelerin verdiği kararların genellikle kiracıyı koruma eğiliminde olması, ev sahiplerinin risk algısını artırıyor. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda, birçok ev sahibi kiralama yerine doğrudan satış yoluna gidiyor. Konut sektöründe yaşanan bu eğilim, hem arz talep dengesini etkiliyor hem de kiralık konut bulmayı daha da zorlaştırıyor. Uzmanlar, yaşanan bu problemin çözümü için daha hızlı ve dengeli kanuni mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.