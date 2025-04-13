İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi
İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi
TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı
TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı
Üreticide 15 TL, markette 70 TL! Aradaki farkı kim yiyor?
Üreticide 15 TL, markette 70 TL! Aradaki farkı kim yiyor?
Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?
Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?
Konya'da Doktorların Skandal Yazışmaları: Doktorlar gözaltında
Konya'da Doktorların Skandal Yazışmaları: Doktorlar gözaltında
Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı Çıktı
Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı Çıktı
Gram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri Endişeli
Gram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri Endişeli
Asgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim
Asgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi. Sevk edilenler arasında Murat Ongun da yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 14:50, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 15:16
Yazdır
İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'Savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi. Alınan bilgiye göre:

  • Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne,
  • Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine,
  • Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'Savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber