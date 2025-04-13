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'Dini değerleri aşağıladığı' iddia edilen akademisyene yetkisizlik

Yıldız Teknik Üniversitesinde akademisyenlik yapan Uğur Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya, görevsizlik kararı nedeniyle rektörlüğe gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 10:51, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 11:27
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'Dini değerleri aşağıladığı' iddia edilen akademisyene yetkisizlik

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen Kutay hakkında ders verdiği sırada "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu işlediği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Şikayeti inceleyen savcılık, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisinin ilgili üniversitenin rektörlüğünde olması gerekçesiyle "görevsizlik" kararı verdi.

İlgili dosya Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildi.

- Olay

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkıp, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 2022 yılında Türkiye'nin birçok ilinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık, suç duyurusu üzerine Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şikayetleri inceleyen savcılık, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkilisinin ilgili üniversite rektörlüğü olması nedeniyle "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesine göndermişti.

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