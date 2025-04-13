Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı

Özel eğitime ihtiyaç duyan dezavantajlı öğrencilere yönelik kaynaştırma-bütünleştirme eğitimleri doğrultusunda iki yeni meslek alanı eklendi. MEB, 35,4 milyar TL'lik destek sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitime ihtiyaç duyan dezavantajlı öğrencilere yönelik kaynaştırma-bütünleştirme eğitimleri doğrultusunda hem maddi hem de manevi destek sağlamaya devam ediyor.

Özel Eğitim Desteği ve Yeni Meslek Alanları

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ doğrultusunda engelli öğrencilere bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için 1.314 lira ödeme yapılıyor. Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hazırlanan rapora göre geçen yıl toplam 35 milyar 418 milyon lira destek verildi.Özel öğrencilerin birer meslek sahibi olması ve istihdam imkanlarından yararlanması için meslek okulları hayata geçirilirken, meslek alanları da her geçen gün çeşitleniyor.

Yeni Eklenen Meslek Alanları

Özel eğitim meslek okullarına, Aile ve tüketici hizmetleri alanı ile Pazarlama ve perakende alanı olmak üzere iki yeni alan eklendi. Ayrıca ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitelerini artırmak ve okul sektör iş birliğini desteklemek amacıyla Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi (MÖZEM) Modeli hayata geçirildi.Her bölgede bir tane olmak üzere toplam yedi şehirde Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kuruldu. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) iş birliği ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için altı alanda mesleki yeterlilik çalışmaları hazırlandı.ESMA ALTIN