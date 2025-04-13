İngiliz bakan kendisini polise ihbar etti

İngiltere'de Demir Yolu Bakanı Peter Handy, otobüs kullanırken telefonunu kullandığı için kendini polise ihbar etti. İngiltere'de Demir Yolları'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Hendy, geçen ay çift katlı otobüsün direksiyonundayken bir yolcunun kendisini mesajlaşırken görmesi üzerine, bu davranışının yanlış bir karar olduğunu kabul ederek kamuoyundan ve polisten özür diledi. Yolcunun 31 Mart'ta polise şikayette bulunduğu, olayın ise üç gün önceki yardım turu sırasında yaşandığı belirtildi. Polis, ilk aşamada delil yetersizliği nedeniyle dosyanın kapatıldığını, ancak Hendy'nin telefon kullandığını itiraf etmesiyle soruşturmanın yeniden açıldığını doğruladı. Hendy adına konuşan bir sözcü, "Geçen ay Peter Hendy, araç kullanırken telefonunu kullandı. Bu yanlış kararı nedeniyle tam anlamıyla özür diledi ve durumu polise bildirdi" denildi.