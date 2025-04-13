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Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 13:13, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 13:37
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Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Toplam 50 oturum düzenledik. Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.

Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünün altını çizdik.

(Erdoğan-Trump görüşmesi) Şuanda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi olacak ABD'de mi olacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular.

Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ihtiyacına yaptığı katkıların boyutu bellidir. Suriye'de tarafların teknik düzeyde askeri düzeyde belirlenmesi gerekmekte. İsrail ile karşı karşıya gelmemek üzere görüşmeler var bir kaza meydana gelmemesi için.

Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek.

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dünyanın bir problemi. Türkiye'nin her iki tarafla yürütebildiği bir ilişki var, bunu olumlu anlamda kullanmak istiyoruz. Kapsamlı barış görüşmeleri için birçok ev sahipliği yapıyoruz.

İsrail'in yaptığımı soykırıma her ülkenin bir itirazı var. Temel sorun şu dünyanın hemen hemen hepsinin hemfikir olduğu bir konu. Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" eleştirisi burada kendisini gösteriyor. İsrail üzerinde savaş dışında etki kullanacak tek ülke ABD'dir. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımların atılması. Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın süreceği ortada. Gazze hassasiyeti kesinlikle sona ermemeli.

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