TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya platformu X'ten, zirai don konusuna ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde, son günlerde yaşanan zirai don felaketinin, tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Borsası başkanlarımız ve üreticilerimizden gelen şikayetler büyük bir zirai don olayı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, üreticilerin kamudan ek destekler ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bütün bankalardan borçlarının faizsiz ertelenmesini istediğine değinerek, sigorta konusunda TARSİM'den özel hassasiyet beklendiğini bildirdi.

"Zirai Don Tarımsal Üretimi Olumsuz Etkiledi"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da sosyal medya hesabından, zirai donun etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ülkemiz genelinde son günlerde etkili olan zirai don hadiseleri, birçok bölgemizde tarımsal üretimi olumsuz etkilemiş, özellikle tarla ve bahçe ürünlerinde ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu olumsuz hava koşullarından zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, benzer afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."