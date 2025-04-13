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Cami imamı denetimli serbestlik mahkumunun saldırısına uğradı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan imam hatip Erdal Yeşilyaprak, camide görevlendirilen bir denetimli serbestlik mahkumunun saldırısına uğradı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 15:10, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 15:12
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Cami imamı denetimli serbestlik mahkumunun saldırısına uğradı

Çermik Müftülüğüne bağlı Çarşı Camii İmam Hatibi Erdal Yeşilyaprak, dün akşam saatlerinde camide görevlendirilen bir denetimli serbestlik mahkumunun saldırısına uğradı. Başından darbe alan Yeşilyaprak, hastanede tedavi edildi. Öte yandan, saldırıya uğrayan Yeşilyaprak, Çermik İlçe Emniyet Amirliği'nde saldırgandan Y.K.'den şikayetçi oldu. Yeşilyaprak ifadesinde, olayın 12 Nisan Cumartesi günü meydana geldiğini, görevli bulunduğu camide yatsı namazı hazırlığı için imam odasında bulunduğu sırada camide denetimli serbestlik için temizlik işlerini yapması için görevlendirilen Y.K.'nin kapıyı çalmadan aniden içeri girdiğini ve kendisini gayet kibar bir şekilde 'neden bu şekilde içeri giriyorsun' diye uyardığını belirtti.

Bunun üzerine saldırganın kendisine, "Sen devlet memurusun. Burası senin tapulu malın değil. Ben istediğim şekilde girerim" dediğini ileri süren Yeşilyaprak, saldırganın kendisine, geçmişte gelmediği günlere dair imzaları da atmak istediğini söylediğini kaydetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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