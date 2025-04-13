Türkiye'de Zirai Don: 36 İl Tarım Ürünleri Zarar Gördü

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son günlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle 36 ilde zirai don yaşandı.

Malatya ve Elazığ'da Zirai Donun Etkileri

Zirai don, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden kayısıyı da etkiledi. Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü. Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Yavuz, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde zarara neden olduğunu belirterek, "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı." dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı. Er, "Malatya, gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu." diye konuştu. Elazığ'da başta badem, üzüm ve kayısı olmak üzere meyve ağaçları zirai dondan etkilendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşan zararın tespiti için çalışma başlattı. Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün muhtarı Hadi Fırat, köyde zirai dondan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Gece kar yağışından sonra don yaşandı. Bundan dolayı meyve ağaçları zarar gördü. Meyveler dondan karardı, çiçekler de döküldü." dedi.

Manisa, İzmir, Uşak ve Denizli'de Zirai Don

Manisa'da başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçede sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, üzüm bağları ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Kentte üzümün dışında, kiraz ve kayısı ağaçlarının yanı sıra domates, kavun, karpuz gibi ürünlerin de zirai dondan etkilendiği belirtildi. Turgutlu Ovası'nda zarar gören üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başlatıldı. İzmir'in Menemen, Aliağa ve Selçuk ilçelerinde üzüm bağları, Kemalpaşa ilçesinde ise kiraz ağaçları zirai dondan etkilendi. Bölgede zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Uşak'ta zirai don nedeniyle 74 bin 439 alanda üretim yapılan badem, ceviz, kayısı, erik, üzüm ve vişne ağaçlarında büyük oranda zararın oluştuğu belirtildi. Denizli'nin Pamukkale, Güney ve Çal ilçelerinde elma, kayısı ve üzüm bahçelerinde soğuk hava nedeniyle zararlar oluştu.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te Zirai Don

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü. Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan don olayının üreticileri zor durumda bıraktığını kaydetti. Meyve ağaçlarında yüzde 50'ye yakın hasarın olduğunu belirten Samast, "Üzüm bağları ve şeftali ağaçlarında büyük kayıplar var. Çiftçilerimizin desteklenmesi şart." ifadesini kullandı. Işıklı Mahallesi Muhtarı Tarık Şengül ise özellikle incir arazilerinde büyük zarar oluştuğunu söyledi. Üretici Mehmet Adıgüzel de 800'den fazla incir ağacının çiçeklenme döneminde zirai don nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.

Niğde ve Karaman'da Zirai Donun Etkileri

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de soğuk hava ve zirai don nedeniyle elma bahçeleri zarar gördü. Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, "Geçen yıl sıcaklık, bu yıl da 11 Nisan'da böyle bir soğuğun olması gerçekten çok yaşadığımız bir şey değil. Geçen sene 350 bin tonlara düştük, bu yıl onun da aşağısına düşeceğiz. Öyle gözüküyor. Gerçekten çok ekstrem bir soğuktu." diye konuştu. Karaman'da zirai don nedeniyle elma ağaçları zarar gördü.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Zirai Don

Kahramanmaraş'ta son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi nedeniyle oluşan zirai don, tarım alanlarına zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde elma, ayva, ceviz, badem, kayısı, Antep fıstığı, kiraz, üzüm ve zeytin ürünleri zirai dondan etkilendi. Ekiplerin sahada zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük badem üretim merkezlerinden biri olan Adıyaman'da, son günlerde yaşanan soğuk hava ve zirai don nedeniyle badem ağaçları zarar gördü.