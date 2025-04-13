Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitirenler otelin önünde anıldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi, olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in önünde aileleri ve yakınları tarafından anıldı. Anma programına katılanlar, otelin önüne vefat edenlerin fotoğrafları ile karanfil bıraktı. Gözyaşlarını tutamayan ailelerin birbirlerine sarıldığı görüldü.

Bolu Kartalkaya'da işletmenin ihmalleri sonucu 78 kişinin yaşamını yitirdi. Acılı aileler facianın yaşandığı otelin önünde dua ve gözyaşlarıyla bir anma programı gerçekleştirdi.

Yangında Hayatını Kaybeden Nehir Sarıtaş'ın Ailesi

Yangında hayatını kaybeden ve doğum günü 14 Nisan olan Nehir Sarıtaş'ın ailesi, anmanın yapıldığı yere kızlarının 16. yaş günü için hazırlanan pastayı getirdi.

Ömür Kotan'ın Annesi Zeynep Kotan'ın Konuşması

Yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler tarafından oluşturulan platform adına yaptığı konuşmada, "21 Ocak 2025, bizler için asla unutulmayacak, yüreğimizde derin yara olarak kalacak bir tarih. Biz o geceden sonra bir daha asla sabaha uyanmadık. Evlatlarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik" dedi."Bizlerin canından can koparıldı" diyen Kotan, amaçlarının adaletin yerini bulması olduğunu dile getirdi. Kotan, başkalarının sorumsuzluğu sonucu insan eliyle gerçekleşen olayda hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişinin yasını hala tutmaya başlayamadıklarını belirterek, "Ne zaman ki güvenli yaşam, güvenli gelecek hakkı mücadelesini kazanacağız, işte o gün yasımızı tutmaya başlayacağız" diye konuştu.

Acının Tarif Edilemezliği

İçlerindeki acının asla soğumayacağını vurgulayan Kotan, "Bu acının tarifi yok. Renklerimizi soldurdular, tıpkı arkamızda gördüğünüz bu otel gibi karanlıkta yaşıyoruz ama yine de en acısı o gece kaybettiklerimiz, aslında hayatta kalabilir, hala yanımızda olabilirdi. Bunu düşünmeden geçirdiğimiz bir günümüz bile yok. Onlar, ihmalin değil, göz göre göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular" şeklinde konuştu.

Bayramlarda Yaşanan Hüzün

Kotan, sevdikleri, canları olmadan ilk bayramlarını geçirdiklerini, sevinç, neşe ve mutluluk günü olan bayramın artık kendileri için sessizce ve büyük hüzünle hatıralara tutunarak ayakta kalmaya çalışmak anlamına geldiğini söyledi.

Eşi ve Kızını Kaybeden Rıfat Doğan'ın Mesajı

Eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan ise "Unutmayalım ki adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da yer bulur. Sessizlik, bazen en ağır suç ortaklığıdır. Biz susmadık, susmuyoruz çünkü kaybettiklerimizin ardından boynumuzu büküp oturmak değil, onların adını yaşatmak, sesini duyurmak, hayallerini tamamlamak istiyoruz." dedi.

Adalet Talebi

Adaletin sağlanmasını talep eden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:"Biliyoruz ki bu acının hesabı sorulmazsa, bir gün başka bir aile daha aynı karanlığa uyanacak. Sevdiklerimizin son nefeslerini verdikleri yerde hala onların sesi olmaya çalışıyoruz çünkü ancak o sesi gerçekten duyurabildiğimizde adalet bizim için gerçekleşmiş olacak. Onların hayalleri yarım kaldı, bizim hayatlarımız eksildi ama biz buradayız. Onlar için, hepimiz için, bir daha kimse böyle yanmasın diye buradayız. Bu yangının üstü kapatılamaz, 'kader' diyerek geçiştirilemez. Bu katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyoruz."