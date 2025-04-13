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Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 16:18, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 16:20
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Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemin yurdun iç kesimlerine hareket edeceğini belirten Tekin, 3 gün boyunca iç ve doğu kesimlerde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artacağını ifade eden Tekin, "Sıcakların önce mevsim normalleri civarına, hafta ortası itibarıyla da yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yağışların, yarın ve salı günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağını aktaran Tekin, çarşamba Orta Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlı havanın etkili olacağını dile getirdi.

Tekin, yağışların, kıyı kesimlerde, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, diğer yerlerdeyse karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün akşam saatlerine kadar Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Rakımı 400 metre ve yukarı yerlerdeyse kuvvetli kar görülecek. Yarın Van'ın güneyi, Hakkari, Şırnak, Batman, Bitlis ve Siirt çevrelerinde görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak."

Zirai don tehlikesi

Türkiye genelinde etkili olan zirai don tehlikesinin gelecek 2 gün boyunca devam edeceğini kaydeden Tekin, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek zirai dona karşı vatandaşları uyardı.

Hafta boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yamacı dik kesimlerde çığ tehlikesi, yarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceğini aktaran Tekin, "Vatandaşlarımızın hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışa karşı dikkatli olmasını isteriz." dedi.

Tekin, gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklemediklerine, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağına işaret ederek, "Başkentte hava sıcaklığı yarın 10, salı 15, çarşamba 17 derece olacak. Sıcaklıkların, İstanbul'da yarın 15, salı 17, çarşamba 19 derece ve İzmir'de yarın 19, salı 21, çarşamba 23 derece olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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