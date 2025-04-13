Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Karbonmonoksit gazından etkilenen iki kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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