Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan karbonmonoksit gazı sızdı. Gazdan etkilenen 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 16:48, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 16:49
Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Karbonmonoksit gazından etkilenen iki kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.