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Prof.Dr. Görür'den Tedirgin Eden Açıklama

Van'da yaşanan depremler sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Görür, depremlerin Yeniköşk fayı üzerinde olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 17:24, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 17:27
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Prof.Dr. Görür'den Tedirgin Eden Açıklama

Van'da sabah saatlerinde peş peşe yaşanan beş deprem, şehirde tedirginliğe neden oldu. Depremler sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Deprem Kuşağında Yer Alan Türkiye ve Artan Endişeler

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de afetlere yönelik endişeler her zaman gündemdeyken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından bu kaygılar daha da derinleşti. Resmi verilere göre 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 122 binden fazla kişinin ise yaralandığı felaket sonrası toplumda artan tedirginlik devam ederken son olarak bugün Van'da meydana gelen art arda depremler de bu endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Van'da Peş Peşe Depremler

Bu sabah saatlerinden (13 Nisan 2025) itibaren Van'da peş peşe 5 tane hissedilen deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığına göre; ilk deprem saat 10.53'te kaydedilirken, büyüklüğü 3.4 ve 3.6 olan sarsıntının derinliği ise 5.6 kilometre olarak ölçüldü.

Depremler Kentte Paniğe Yol Açtı

Van'da sabah saatlerinde başlayan sarsıntıların ardından kentte sadece 20 dakika içinde iki yeni deprem daha meydana geldi. İlk olarak saat 11.39'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, yerin 5.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Ardından saat 11.58'de yaşanan ikinci depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak belirlenirken, bu depremin derinliği 4.4 kilometre olarak açıklandı. Art arda gelen depremler kentte paniğe yol açarken, çok sayıda vatandaş evlerini ve bulundukları binaları terk ederek açık alanlara yöneldi.

Naci Görür'den Van Depremlerine İlişkin Açıklama

Arka arkaya kaydedilen depremleri yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, izlenim ve değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, son büyük Van depreminin de söz konusu bölgede olduğunu hatırlattı.Naci Görür sosyal medya paylaşımında, "Van'ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde.Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü'ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" ifadelerine yer verdi.

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