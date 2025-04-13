AFAD duyurdu! Amasya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 6.21 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Amasya Taşova'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.7 olarak ölçüldü.