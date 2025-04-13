AFAD duyurdu! Amasya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya'da 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 18:05, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 18:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 6.21 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise Amasya Taşova'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.7 olarak ölçüldü.