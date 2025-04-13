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4 İlde Eğitime Kar Engeli

Kastamonu, Muş, Karabük ve Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 22:05, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 22:30
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4 İlde Eğitime Kar Engeli

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle pazartesi günü Muş, Karabük, Bitlis, Bartın'ın Ulus ilçesi , Kastamonu'nun Şenpazar, Devrekani ve Pınarbaşı ilçelerinde bazı okullarda eğitime ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

Bartın

Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bitlis

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece boyunca devam etmesinin ve sabah saatlerinde buzlanmanın beklendiği belirtildi.

Öğrenci ve vatandaşların güvenliğinin göz önünde bulundurulduğuna yer verilen açıklamada, "14 Nisan Pazartesi günü Bitlis merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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