Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapıldı

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın Geçici 3 . maddesi, Geçici 6. maddesi ve Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar ile "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 2, 5, 8, 11, 14, 18, 19,20, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 63, 66, 67, 70, 73, 74, 77, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 94 numaralı bölümleri Nisan 2025 tarihli ve 2809 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan kararla değiştirildi.

İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER;

Eski hali;

Geçici Madde 3 - (1) Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edilir. Bakanlığımız ile ilgili üniversiteler arasında imzalanan "Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında kazanılan haklar korunur.

Yeni hali;

Geçici Madde 3- (1) Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili yükseköğretim programı/fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edilir. Bakanlığımız ile ilgili üniversiteler arasında imzalanan "Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında kazanılan haklar korunur.

Yorum: madde metninde teknik bir düzenleme yapılmış olup Geçici 3 . Maddenin eski halinde olmayan "yükseköğretim programı" ibaresi yapılan değişiklikle madde metnine eklenmiştir.

Eski hali;

Geçici Madde 6 - (1) Özel Eğitim Alanında öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/ tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanırlar.

Yeni hali;

Geçici Madde 6 - (1) Özel eğitim alanında, öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana eğitim fakültesi mezunu olup "Özel Eğitim, Görme Engellilerin Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi ile Zihin/Zihinsel Engellilerin Eğitimi" tezli yüksek lisans veya doktora programları mezunları atanırlar.

Yorum: önceki halinde öğretmenlik alanları mezunu olanlar Özel eğitim alanında, öğretmen ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda atanabiliyor iken bu atanma hakkı yeni değişiklikle sadece eğitim fakültesi mezunlarına hak olarak verilmiştir.

BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR kısmına yapılan değişiklikle Fütüvvet, Ahilik Kültürü ve Girişimcilik ve İş ve Beceri Uygulamaları olmak üzere 3 ders daha eklenmiştir.

İşte o dersler;

BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Drama: Öncelikle; üniversitelerin "Drama", "Oyunculuk", "Drama ve Oyunculuk" bölümü mezunu olan öğretmenler olmak üzere, lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.

Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup halen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler olmak üzere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.

İşletme: İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup halen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, Radyo-Televizyon alanı Öğretmenleri olmak üzere, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından okutulur.

Proje Tasarımı ve Uygulamaları: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu derslerle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Rehberlik/Rehberlik ve Kariyer Planlama/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından okutulur.

Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğretmenleri tarafından okutulur.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü: Sağlık Bilgisi ile Sağlık/Sağlık Hizmetleri alanı öğretmenleri tarafından okutulur. İhtiyacın karşılanamaması durumunda ise Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri öğretmenlerince okutulur.

Türk İslam Sanatları Dersleri: Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Yönetim Bilimi: Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur.

Zeka Oyunları: Zeka Oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.

Halk Oyunları: Öncelikle Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu Müzik alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Beden Eğitimi alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Şehrimiz . : Sınıf Öğretmeni, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Sanat Tarihi alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Programlama: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde seçmeli meslek dersi olarak okutulan Programlama dersi Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Dijital Tasarım: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde seçmeli meslek dersi olarak okutulan Dijital Tasarım dersi öncelikle Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Sosyal Medya: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde seçmeli meslek dersi olarak okutulan Sosyal Medya dersi atölye ve laboratuvar öğretmenleri tarafından okutulur.

Adabı Muaşeret: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Görgü Kuralları ve Nezaket: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Oyun ve Oyun Etkinlikleri: Öncelikli olarak ders kapsamında açılan modülle ilgili sertifikaya sahip olan öğretmenler, ihtiyacın karşılanamaması halinde Beden Eğitimi alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Geleneksel Sanatlar: Öncelikli olarak çizelgede belirtilen alan öğretmenleri tarafından, ihtiyacın karşılanamaması durumda ders kapsamında açılan modülle ilgili sertifikaya sahip olan öğretmenler tarafından okutulur.

Fütüvvet: Öncelikli olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda atölye ve laboratuvar öğretmenleri tarafından okutulur.

Ahilik Kültürü ve Girişimcilik: Öncelikli olarak Tarih ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda atölye ve laboratuvar öğretmenleri tarafından okutulur.

İş ve Beceri Uygulamaları: Özel eğitim programının uygulandığı özel eğitim okul ve sınıflarında okutulan İş ve Beceri Uygulamaları dersine ait uygulamalar ve beceriler, aşağıda yer alan tablo doğrultusunda okutulacaktır.

Derslerin bulunduğu tablonun Derse Ait Uygulama/Beceri sütununda yer alan;

El Sanatları Uygulamaları/Becerilerini Okutacak Alan Öğretmenleri arasına ekli çizelgenin 28. sırasında yer alan Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Öğretmenleri de eklenerek aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.

Güzellik ve Saç Bakım Uygulamaları/Becerilerini okutacak Alan Öğretmenleri arasına ekli çizelgenin 31. sırasında yer alan Güzellik Hizmetleri Alanı Öğretmenleri de eklenerek aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.

Derse Ait Uygulama/Beceri Sıra No Okutacak Alan Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Uygulamaları/Becerileri 8 Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmenleri El Sanatları Uygulamaları/Becerileri 18 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları Alanı Öğretmenleri 18 El Sanatları Teknolojisi/Nakış Alanı Öğretmenleri 28 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Öğretmenleri 73 Sanat ve Tasarım/ Plastik Sanatlar Alanı Öğretmenleri 80 Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenleri Paketleme Uygulamaları/Becerileri 18 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları Alanı Öğretmenleri 80 Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenleri Fotoğrafçılık Uygulamaları/ Becerileri 30 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Güzellik ve Saç Bakım Uygulamaları/Becerileri 31 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri/Güzellik Hizmetleri Alanı Öğretmenleri Hayvancılık Uygulamaları/Becerileri 35 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Öğretmenleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Uygulamaları/ Becerileri 46 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Öğretmenleri Matbaa Uygulamaları/Becerileri 50 Matbaa/Matbaa Teknolojisi Alanı Öğretmenleri Mobilya Dekorasyon Uygulamaları /Becerileri 55 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Öğretmenleri Tarım Teknolojileri Uygulamaları/ Becerileri 77 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri Alanı Öğretmenleri 77 Tarım Teknolojileri/Tarım/ Bahçe Peyzaj Alanı Öğretmenleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Uygulamaları /Becerileri 88 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmenleri

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin;

2. ADALET,

5. AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

8. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

11. BÜRO YÖNETİMİ / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI,

14. ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

18. EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

19. ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

20. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

25. GAZETECİLİK

26. GEMİ YAPIMI

27. GIDA TEKNOLOJİSİ

28. GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ/MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ

30. GRAFİK VE FOTOĞRAF

32. HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ / HALKLA İLİŞKİLER

33. HARİTA-TAPU-KADASTRO

34. HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

35. HAYVAN SAĞLIĞI/HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

40. İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

44. JAPONCA

45. KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ

46. KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

47. KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

49. MAKİNE TEKNOLOJİSİ/MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ

50. MATBAA/MATBAA TEKNOLOJİSİ

52. METALTEKNOLOJİSİ

53. METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ

55. MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

56. MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

57. MUHASEBE VE FİNANSMAN

63. PAZARLAMA VE PERAKENDE

66. RADYO-TELEVİZYON

67. RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

70. SAĞLIK/SAĞLIK HİZMETLERİ

73. SANAT VE TASARIM/PLASTİK SANATLAR

74. SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

77. TARIM TEKNOLOJİLERİ/TARIM

81. TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

82. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

85. UÇAK BAKIM,

86. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

87. YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

88. YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

94. GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

97. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Numaralı bölümleri Nisan 2025 tarihli ve 2809 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan kararla değiştirilerek 97 numaralı alan eklendi.

Bu değiştirilen alanların önceki hallerinin olduğu "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ve eki çizelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"ve eki çizelgenin en son halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR