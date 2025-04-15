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Açık Öğretimden Okullara Nakil ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Açıklamalar ve Çizelgeler yayımlandı

2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Örgün Ortaöğretim Okullarına Nakil Ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Karar Eki, Açıklamalar Ve Çizelgeler yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 14:00, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 09:27
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Açık Öğretimden Okullara Nakil ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Açıklamalar ve Çizelgeler yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Örgün Ortaöğretim Kurumlarına Nakil ve Geçişleri" konulu 25/03/2025 tarih ve 02 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim okullarına nakil ve geçiş işlemlerinde dikkate alınacak hususlar 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 41'inci maddesinin 1. fıkrası kapsamında Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçişler aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır:

1. Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin sınıf seviyelerinin belirlenmesinde;

a) Açık öğretim liselerinde alınan dersler ile nakil ve geçiş yapılacak örgün ortaöğretim kurumunun dersleri aşağıdaki çizelgeler esas alınarak sınıflar bazında karşılaştırılır:

b) Örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde olup açık öğretim liselerinin haftalık ders çizelgelerinde olmayan dersler ise sınıf seviyelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

c) Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarında iki dönem şeklinde okutulan dersler, örgün ortaöğretim programlarında bir öğretim yılına denk tutulur.

ç) Açık öğretim liselerinden eğitim öğretim yılının ikinci döneminde örgün ortaöğretim kurumlarına şubat ayı sonuna kadar nakil ve geçiş için başvuran öğrencilerin alt sınıflara ait derslerinin başarı durumuyla birlikte açık öğretim liseleri birinci dönem sınavlarındaki derslerin puanları da dikkate alınır. Başarılı olunamayan ya da puanı bulunmayan derslerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 56'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.

2. Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 37'nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri dikkate alınır.

3. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin; ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma, doğrudan sınıf geçme ve sorumlu olarak ders geçme hükümleri nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için de uygulanır.

4. Örgün ortaöğretim kurumlarında kayıtlı iken açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapan öğrencilerin aynı ders yılı içerisinde örgün ortaöğretim kurumlarına tekrar nakil ve geçiş taleplerinin değerlendirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesindeki hükümler doğrultusunda önceki devamsızlık süreleri de dikkate alınır.

5. 2023-2024 eğitim öğretim yılından önce açık öğretim liselerinde kayıtlı olup örgün ortaöğretim okullarına nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Geçici 12'nci maddesi hükümleri uygulanır.

Ahmet KANDEMİR

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