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Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı

DHMİ eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Kasasında yüksek miktarda döviz ve altın bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 11:03, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 11:12
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Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, **rüşvet ve yolsuzluk** suçlamasıyla tutuklandı. Acar'ın bir banka şubesindeki özel kasasında yüksek meblağda döviz ve külçe altın bulundu. Acar'ın diğer bankalardaki varlığı araştırılıyor.

Mehmet Cemil Acar Hakkında Soruşturma

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bakanlık Teftiş Kurulu Acar'a yönelik soruşturma başlattı. Acar'a yönelik inceleme sonrası çeşitli bulgulara ulaşan Kurul, usulsüzlük ve torpil iddialarına ilişkin elde ettiği belgelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Özel Kasadan Servet Çıktı

Konuyu değerlendiren başsavcılık, Cemil Acar hakkında **3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu**'na muhalefetten soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir banka şubesindeki Acar'a ait özel kasada, yüksek meblağda döviz ve külçe altın bulundu. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Acar'a ait diğer bankalarda da arama işlemleri yapılacak. Ayrıca Acar'ın dijital materyallere de el konularak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

KKTC'de Gözaltı

Bakanlık müfettişlerinin başsavcılığa suç duyurusunun ardından adli süreç hız kazandı. Güvenlik güçleri Acar'ın yakalanması için harekete geçti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Acar, son olarak Kıbrıs'ta olduğu iddia edilmişti. Harekete geçen emniyet birimleri Acar'ı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemil Acar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan **rüşvet ve yolsuzluk** iddialarına karışan diğer isimlerin de bulunması için soruşturma devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının X hesabından dün yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi:

Bilgilendirme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde 21.07.1998 tarihinden beri görev yapan Cemil Acar hakkında gelen şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.İddialara yönelik soruşturma da 5 Kasım 2024 tarihinde başlatılırken Cemil Acar, 28 Kasım tarihinde kendi talebiyle emekli olmuştur.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuştur.Cumhuriyet başsavcılığının soruşturması sonrası mahkemeye sevkedilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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