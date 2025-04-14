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Antibiyotik direnci bir yılda 3 milyon çocuğu öldürdü

Yeni bir araştırma, antibiyotik direnci yüzünden 2022'de 3 milyonu aşkın çocuğun öldüğünü belirledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 07:24, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 07:42
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Antibiyotik direnci bir yılda 3 milyon çocuğu öldürdü

Avustralya'daki Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü'nden Yanhong Jessika Hu ve Clinton Sağlığa Erişim İnisiyatifi'nden Herb Harwell, baş yazarları olduğu bilimsel çalışmada özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya'daki çocukların daha fazla risk altında olduğunu bildirdi.

İkili, en ciddi hastalıklarda istifade edilmesi gereken antibiyotiklerin kullanımındaki kayda değer artışa dikkat çekiyor. Bakterilerin bu ilaçlara direnç geliştirmesi durumunda elde başka herhangi bir çare kalmayabileceğini vurguluyorlar.

DSÖ ve Dünya Bankası gibi farklı kaynaklardan alınan veriler, antibiyotiklere direnç gösteren çocuk hastalıklarında üç yılda 10 katı artan bir yükselişi ortaya koydu.

Rakamların bu kadar artmasının COVID-19 pandemisiyle ilişkili olabileceği belirtildi.

Enfeksiyonlara neden olan mikroplara karşı antibiyotiklerin işe yaramaması, sağlıktaki en büyük tehlikelerden biri olarak görülüyor.

Bunun en büyük nedeninin antibiyotiklerin fazla ve yanlış kullanımı olduğu düşünülüyor.

Diğer yandan yeni antibiyotiklerin üretimi de yavaşladı zira bu ilaçlar uzun ve maliyetli bir süreçle kullanıma sunuluyor.

Bugün Viyana'daki bir bilim kongresinde araştırmasının sonuçlarını sunan Prof. Harwell, "Antibiyotik direnci küresel bir sorun. Herkesi etkiliyor. Bu araştırmayı yaparak, antibiyotik direncinin özellikle çocukları ne kadar fazla etkilediğine odaklandık. Dünya çapında 3 milyon çocuğun öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Harwell hijyen, su temizliği ve bağışıklığı artırma yollarıyla hastalıklardan korunmanın, antibiyotik direncine karşı da etkili olacağını vurguladı.

Araştırmayı BBC'ye yorumlayan Dr. Lindsey Edwards da "Bu bulgular, küresel sağlığın liderleri için bir alarm olmalı. Kararlılıkla eyleme geçilmezse çocuk sağlığındaki onlarca yıldır elde edilen kazanımların altı oyulabilir, özellikle de dünyanın en kırılgan bölgelerinde" ifadesini kullandı.

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