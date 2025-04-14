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İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 07:54, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 09:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir 'de 2 araç ve 1 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonda, 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

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