Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan elektrik trafosu havai fişek gibi patladı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 08:04, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 08:00
İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde trafodan çevreye kıvılcım yayıldı.
Patlama esnasında çevrede herhangi bir araç veya vatandaşın bulunmaması tehlikeyi önlerken mahalle sakinlerinin patlama anında yaşadığı panik kamera görüntüsüne yansıdı.
Cep telefonuyla görüntülenen patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi oldu.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafodaki arızayı tespit etmek için görevliler olay yerine giderek müdahale etti.