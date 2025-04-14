Trabzon'da Dev Operasyon: 82 Şüpheli Gözaltında

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli 23 ilde yapılan operasyonda, 25'i Trabzon'da olmak üzere 82 şüpheli şahıs yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyon, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi adına büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Trabzon Merkezli Operasyonun Detayları

Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van illerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bu geniş çaplı operasyonun amacı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerini sonlandırmak ve suçluları adalete teslim etmektir.

1 YILDIR TAKİP EDİLİYORLARDI

Yaklaşık 1 yıldır süren fiziki ve teknik takip sonucu şahısların banka hesaplarında 9 milyar TL'lik hareket tespit edildi. Bu hesapları yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin evlerinde farklı kişilere ait banka kartları da bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Trabzon merkezli 23 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgusu tamamlandı. Trabzon'da yakalanan 25 şüpheli şahıs sağlık kontrolünün ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.