YÖK, 2025 Yılında Öğretim Görevlisi Alınacak Programları Belirledi

Bilindiği üzere, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in "Norm Kadrolarının Belirlenmesi" başlıklı 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, "Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz. Belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin öğretim görevlisi kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılır." hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, YÖK tarafından lisans düzeyinde ders verecek statüde öğretim görevlisi alımına izin verilen alanlar aşağıdaki tablodaki şekilde belirlenmiş olup, önceki yıla göre "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği" bölümü lisans düzeyinde öğretim görevlisi alımı yapılabilecek alanlara eklenmiştir.