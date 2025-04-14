Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrikli araçlar için hızlı şarj altyapısı destek programını duyurdu. 81 ilde hızlı şarj istasyonlarının kurulduğunu belirten Kacır, "Elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Kacır'ın yaptığı paylaşımda öne çıkan başlıklar şöyle;

Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı

Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı ile Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını destekliyoruz.

Birinci çağrı döneminde 81 şehrimizin tümünde hızlı şarj istasyonları kuruldu.

Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktası ile elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkanına sahip.

İkinci Çağrı Dönemi

İlan ettiğimiz ikinci çağrı ile; özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz.

Türkiye'nin Yenilikçi Teknoloji Hedefleri

Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.Son başvuru tarihi: 20 Haziran 2025