TCMB şubat ayı cari açık verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre cari denge şubatta 4.405 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabı 2 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık verilere göre cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda 58,8 milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesi, Şubat ayında 2 milyar 453 milyon dolar net giriş sağladı. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 167 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 6 milyon dolar net gelir elde edildi. İkincil gelir dengesi 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar dolar açık verdi.

Doğrudan yatırımlar

2025 yılı şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 15,2 milyar dolar, krediler 37,7 milyar dolar ve ticari krediler 0,4 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar olmuştur.

Doğrudan yatırımlarda bu ay net giriş 11 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki yatırımları 561 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 550 milyon dolar yükseldi. Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 190 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 134 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları Şubat ayında 2.566 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar ve DİBS piyasasında 675 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet, bankalar ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1.471 milyon dolar, 296 milyon dolar ve 282 milyon dolar net alış yaptığı açıklandı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel hükümet sırasıyla 900 milyon dolar ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 969 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1.583 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 775 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 808 milyon dolar net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 2.899 milyon dolar net azalış oldu.



