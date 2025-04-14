Mevlitte tavuklu pilav yiyen çok sayıda kişi hastanelik oldu
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mevlit yemeğinde tavuklu pilav yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 10:27, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 10:28
Sakarya'nın Ferizli ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde mevlide katılan ve burada tavuklu pilav yiyen 17 kişide mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.
Rahatsızlananlar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
Tedavileri tamamlanan bazı vatandaşlar taburcu edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.