Mevlitte tavuklu pilav yiyen çok sayıda kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde mevlide katılan ve burada tavuklu pilav yiyen 17 kişide mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.

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