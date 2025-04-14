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İşten çıkarılınca, patronunun bisikletini çaldı

Adana'da çalıştığı lastikçideki işine son verilen 38 yaşındaki Umut M., patronu kendisini yeniden işe almayınca iş yerinin önündeki 3 tekerlekli elektrikli bisikleti çaldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 10:34, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 10:39
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Olay, 11 Nisan saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir lastikçide meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Umut M., patronuyla konuşmak için iş yerine gitti.

İşe geri alınmayacağını öğrenen Umut M., evine gitmek için dışarı çıktı. Umut M., iş yeri önündeki S.E.'nin tamir için bıraktığı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti gördü.

Elektrikli bisikleti çalan Umut M., iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİSİKLETİ BIRAKTIĞI SOKAĞI HATIRLAMADI, TUTUKLANDI

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, aynı mahalledeki evine operasyon düzenledi.

Yapılan baskında Umut M., gözaltına alınırken, çaldığı elektrikli bisiklet ise bulunamadı. Emniyete götürülen Umut M., sorgusunda, elektrikli bisikleti çaldığını kabul edip, hatırlamadığı bir sokağa bıraktığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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