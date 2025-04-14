Dükkan sahibini öldüren kiracı tutuklandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Lokanta işleten Harun Çapar ile iş yerine gelen dükkanın sahibi Muammer Dutar arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Çapar, tüfekle Dutar'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Dutar, kanlar içinde yere yığılırken, Harun Çapar ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dutar, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Harun Çapar'ı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çapar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Muammer Dutar'ın cenazesi bugün öğlen, Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi'ndeki Karakemal Mezarlığı'na defnedildi.