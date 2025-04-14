Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sağlık istihdamı için basın açıklaması yaptı. Atama bekleyen çalışanlar destek verdi.
Genç Sağlık Sendikası sağlıkta istihdamı artırma komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Ülkemizin dört bir yanından gelen atama bekleyen sağlık çalışanlarının da destek verdiği açıklamada, sağlıkta personel ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiği vurgulandı.
Sağlık Personeli Alımının Kapsamlı ve Tek Seferde Gerçekleştirilmesi Talebi
Sendika yetkilileri, yapılacak sağlık personeli alımının ikiye bölünmeden, tek seferde ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etti. Açıklamada ayrıca atama takviminin ve kılavuzunun bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiği ifade edildi.
Sağlık Çalışanlarının Görev Bekleyişi ve Hazırlığı
Basın açıklamasına katılan sağlık çalışanları, yıllardır görev beklediklerini ve kamu hizmetine hazır olduklarını belirtti. Genç Sağlık Sendikası yetkilileri, bu sürecin daha fazla uzatılmasının hem sağlık hizmetlerini hem de iş gücü motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti.Sendika, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve toplum sağlığının korunması için gerekli kadroların ivedilikle tahsis edilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.