Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Memur-Sen'den Kamu Reformu Çağrısı
Memur-Sen'den Kamu Reformu Çağrısı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi
İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi
TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı
TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı
Üreticide 15 TL, markette 70 TL! Aradaki farkı kim yiyor?
Üreticide 15 TL, markette 70 TL! Aradaki farkı kim yiyor?
Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?
Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?
Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı Çıktı
Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı Çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyasi tarih bilmediğini ve aşırı sağcı söylemlerle benzerlik gösterdiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 12:24, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 13:03
Yazdır
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük çirkin sözlerine verilecek cevaplarının, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdikleri cevapların aynısı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in Siyasi Söylemleri

CHP Genel Başkanı Özel'in siyasi tarih bilmediğini, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar olmadığını belirten Çelik, "Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in Siyaset Anlayışı

Çelik, şöyle devam etti; Özgür Özel'in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen "niteliksiz siyaset"in markası oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber