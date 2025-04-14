Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı

Memur-Sen, kamu personel sisteminin köklü bir reformdan geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak mülakatın kaldırılması ve liyakat temelli atamaların yapılmasını talep etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu Personel Sistemi: Tarihçe-Tespit-Teklif" başlıklı raporun tanıtım toplantısında konuştu.

Memur-Sen'den Kamu Personel Sistemine Reform Çağrısı: "Mülakat Kaldırılsın, Liyakat Esas Alınsın"

"Sistem İşlevini Yitirdi, Yeni Bir Yapıya İhtiyaç Var"

Yalçın, mevcut sistemin zaman içinde yapılan eklemeler ve değişikliklerle adaletsiz ve işlevsiz hale geldiğini ifade etti. "Sistemi iyileştirecek, adaleti sağlayacak ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır" diyen Yalçın, reformun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Personel Hakları, Sosyal Güvence ve Güvenlik Ön Planda

Kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarının arttığını hatırlatan Yalçın, bu durumun önlenmesi için güçlü bir denetim ve ceza mekanizması kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca disiplin süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda da kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Emeklilikte Adalet Çağrısı: "Maaşın Yüzde 75'i Kural Olmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, görev maaşı ile emekli maaşı arasındaki farkın kamu hizmetinin cazibesini azalttığını söyledi. Emekli maaşlarının, görev maaşının en az yüzde 75'i oranında olması gerektiğini belirterek, eş ve çocuk yardımlarının emeklilikte de devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Aile-İş Hayatı Dengesi ve Esnek Çalışma Önerisi

Modern çalışma koşullarının gerektirdiği esneklik ihtiyacına dikkat çeken Yalçın, "İş-aile dengesini sağlayacak esnek çalışma modelleri desteklenmeli, izin süreleri artırılmalı ve güvenceli istihdam korunmalıdır" dedi.

Adil Maaş Sistemi ve Eşit Ücret Talebi

Yalçın, "Eşit işe eşit ücret" ilkesinin mevcut uygulamada tersine eşitsizlik yarattığını söyledi. Bu nedenle maaş sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Tek katsayıya dayalı, adil, şeffaf ve yaşam koşullarını dikkate alan bir ücretlendirme modeli oluşturulmalıdır" dedi.

Ek Göstergeden Disiplin Affına Kadar Birçok Talep

Memur-Sen'in raporunda yer alan diğer öneriler arasında 3600 ek gösterge düzenlemesi, kreş desteklerinin yaygınlaştırılması, engelli kamu görevlileri için özel düzenlemeler ve disiplin affı yer aldı.

"Toplu Sözleşme Kararları Eksiksiz Uygulanmalı"

Ali Yalçın, toplu sözleşme kararlarının uygulamada eksik kaldığını belirterek, "Bu kararlar eksiksiz hayata geçirilmeli ve kamu görevlileri için güçlü bir sendikal güvence sağlanmalıdır" dedi.