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Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Düzce Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada hafif ticari araç kamyona çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 13:46, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 13:47
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Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Süleyman Akbaba (45) idaresindeki 59 ADN 442 plakalı hafif ticari araç, Darıyeri Hasanbey mevkisinde kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen E.S. (47) yönetimindeki 50 AEZ 285 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Akbaba ile araçta bulunan Harun Çalkan'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtan yaralı çıkarılan H.H.A. (25) ve A.K. (48) kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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