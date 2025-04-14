Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 47 yıllık kadastro davası çözüme kavuştu. Yargı hızlanıyor, adalet yerini buluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 13:50, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 13:52
Yazdır
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı

47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar :"Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine Güçlü Bir Adım! Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un talimat ve tensipleriyle başlatılan "Sıfır Kadastro Dosyası" çalışmaları, yıllar süren davaların çözümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Trabzon Kadastro Mahkemesi, 47 yıl önce açılan ve 168 tarafı bulunan bir davada, 14 ayrı parselin mülkiyet ihtilafını çözüme kavuşturdu. 20 Ocak 1978'de başlayan süreç, 10 Nisan 2025'te verilen kararla sona erdi.

Kronik Sorunlar Çözüldü

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün teknik, idari ve teknolojik destekleriyle hız kazanan süreçte; yurt dışı tebligatlar, keşif eksiklikleri, taraf teşkili gibi kronik sorunlar çözülerek dava nihayete erdirildi.

1950'lerden Bu Yana Tüm Dosyalar Kapatılacak

Bakanlık, 2025 yılı sonuna kadar 1950'lerden bu yana süregelen tüm kadastro dosyalarını kapatmayı hedefliyor. Bu karar, yargıya olan güveni pekiştirirken, vatandaşların yıllardır beklediği adaletin tecellisine de zemin hazırladı.Yargı hızlanıyor, adalet yerini buluyor!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber