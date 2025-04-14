Muğla'da denize düşen kişinin cesedi, Antalya'dan çıktı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 14:02, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 14:03
Balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel'in (62) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü. Gencel'in cesedi, Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.
Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Enver Gencel dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düşmüş, bölgede jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı.