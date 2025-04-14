Ankara Valiliği 'zirai don'a karşı uyardı
Ankara Valiliği, il genelinde zirai don riskinin bu gece ve yarın sabah saatlerinde devam ettiğini belirterek, üreticilerin tedbirli olması gerektiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 14:16, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 14:17
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Ankara'da üreticilere zirai don uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."