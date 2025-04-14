Ankara Valiliği 'zirai don'a karşı uyardı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Ankara'da üreticilere zirai don uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."