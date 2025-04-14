Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, dünyanın ve Türkiye'nin makro ekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmelerin toplantıda istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan makro finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.