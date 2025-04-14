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İstanbul'da 2 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul Başakşehir'de tadilat yapılan bir çatıda çalışmalar esnasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Haber Giriş : 14 Nisan 2025 14:51, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 14:52
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İstanbul'da 2 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, 2 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı üzerinde yapılan izolasyon çalışmaları esnasında kullanılan ısıtıcılar nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çatıya yayıldı

Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

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