İstanbul'da 2 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, 2 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı üzerinde yapılan izolasyon çalışmaları esnasında kullanılan ısıtıcılar nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çatıya yayıldı

Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.