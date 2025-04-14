Gazi derneği, Ezhel'in bağışını reddetti

Türkiye'de ve dünyada geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan rapçi Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hakaret davasından kazandığı tazminat bedelini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışladığını duyurdu. Ancak vakıf, Ezhel'in ismini açıkça vererek bu bağışı kabul etmeyeceklerini belirtti.

"Bölücü örgüte destek verenlerin bağışını kabul etmiyoruz"

TÜGŞAV, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, Ezhel'in geçmişte yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz."

"İade edilecek, aklanırsa bizzat bekleriz"

Aynı açıklamada, Ezhel'in hesabından aktarılan bağışın geri gönderileceği belirtilerek şu ifadeler dikkat çekti:

"Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz."