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CHP'li belediye tarihi yapıyı 250 TL'ye İmamoğlu İnşaat'a kiraladı iddiası

Edremit'teki tarihi yapı, Ekrem İmamoğlu'nun babasının firmasına 250 TL'ye kiralandı. Fesih kararlarına rağmen yapı boşaltılmadı ve işgalci konumunda kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 16:03, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 16:17
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CHP'li belediye tarihi yapıyı 250 TL'ye İmamoğlu İnşaat'a kiraladı iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mevkisinde, tarihi tescili bulunan bina, Edremit Belediyesi tarafından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait firmaya iddialara göre 250 TL'ye kiralandı. Edremit Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün fesih kararları almasına rağmen mekan boşaltılmazken, bugün kayyım atanan İmamoğlu İnşaat adlı şirket, Güre'de işgalci pozisyonunda kaldı.

İmamoğlu İnşaat'ın Tarihi Yapıdaki Durumu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait İmamoğlu İnşaat adlı şirket, tarihi yapıda işgalci pozisyonunda kaldı. Yapı ilk olarak 2016 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Belediyesi'ne verildi. Edremit Belediyesi ise iddialara göre 250 TL fiyat ile İmamoğlu İnşaat'a kiraladı. İmamoğlu İnşaat ise alt kiracısına devretti.

Tarihi Yapının Kiralama Süreci ve Fesih İşlemleri

Restoran olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen tarihi yapının sözleşmesini ilk olarak Edremit Belediyesi feshetti, ardından 2024 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü de fesih işlemi uyguladı. Tüm kurumların fesih işlemi uyguladığı tarihi mekan, herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen boşaltılmayınca, resmi olarak terk işlemi yapılmadığından işgalci durumunda kaldı.Kayyım atamasının ardından herhangi bir gelişme yaşanmazken, 1950'li yıllarda zeytin işçilerinin barınağı olarak kullanılan tarihi mekanın akıbeti de belirsiz kaldı.

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