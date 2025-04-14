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Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı

Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen uluslararası doğrudan yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %92 oranında artarak 1.996 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 16:07, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 16:08
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Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, ocak-şubat döneminde Türkiye'ye gelen UDY tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 1 milyar 996 milyon dolar oldu. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 276 milyar doları aştı.

Şubatta alınan uluslararası doğrudan yatırım tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 205 yükselişle 561 milyon dolara ulaştı. Söz konusu yatırımların 417 milyon doları yatırım sermayesi girişi, 28 milyon doları borçlanma araçları, 134 milyon doları da yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla elde edildi. Yatırım tasfiyelerinin ise 18 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisi oldu.

En Çok Yatırım Toptan ve Perakende Ticaret Sektöründe Gerçekleşti

Yılın ilk iki ayında gerçekleşen 1,35 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişleri içerisinde en büyük payı yüzde 58 ile toptan ve perakende ticaret yatırımları alırken, onu yüzde 10 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 6 ile bilgi ve iletişim sektörü takip etti. Şubattaki yatırımlarda ise yüzde 26 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 13 ile bilgi ve iletişim, yüzde 12 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 11 ile kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, yüzde 9 ile mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektörleri öne çıktı. Şubatta en fazla uluslararası yatırım yapan ülkeler Hollanda, ABD, İsviçre, Birleşik Krallık ve Azerbaycan oldu.

En Fazla Yatırım Kazakistan'dan

Ocak-şubat döneminde Türkiye'ye gelen UDY'de başı yüzde 49'luk payla diğer Asya ülkeleri çekti. Onu yüzde 21 ile AB ülkeleri, yüzde 12 ile Amerika kıtası izledi. AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri yüzde 11 pay aldı. Ülkeler özelinde bakıldığında ise iki aylık dönemde en çok yatırım yüzde 45 ile Kazakistan'dan geldi. Onu yüzde 11 ile ABD, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 8 ile İsviçre ve yüzde 5 ile Almanya izledi.

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